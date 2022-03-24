РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. ПАО «Россети Московский регион» обеспечили электроснабжение новой гостиницы в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Россети Московский регион» в рамках программы по поддержке малого и среднего предпринимательства выдали 150 кВт мощности новой гостинице в деревне Юрьево Мытищ.

Для подключения гостиницы к сетям компании энергетики в рамках договора по технологическому присоединению построили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВт, воздушную линию 10 кВ с проводом СИП-2, который устойчив к механическим повреждениям и обеспечивает бесперебойное электроснабжение в любых погодных условиях, установили прибор учета электрической энергии.

«Огромное значение в нашей работе уделяется реконструкции и строительству линий электропередачи. Энергетики ежегодно в полном объеме выполняют ремонтные и инвестиционные программы, направленные на повышение надежности и качества электроснабжения», — сказал министр энергетики Александр Самарин.

Деревня Юрьево примыкает к Пяловскому водохранилищу. На его берегах любят отдыхать не только жители Мытищ, но и москвичи. Новая гостиница на 30 мест повысит привлекательность деревни Юрьево для любителей так называемых отпусков выходного дня.

Получить всю интересующую информацию о сроках, правилах технологического присоединения и подать заявку на ТП к электрическим сетям (в том числе через интернет), а также ознакомиться со всей линейкой предлагаемых дополнительных услуг можно на портале https://utp.rossetimr.ru, в центрах обслуживания клиентов компании или по телефону единой «Светлой линии» 8(800) 220-0-220.