РИАМО - 24 мар. Компания «ОКБ КП» из Мытищ увеличила на 32% объемы производства на пилотном участке. Организация выпускает специальную кабельную продукцию, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Такие результаты получили после реализации первого этапа нацпроекта на линии по выпуску кабеля для авиационной техники.

«Реализация нацпроекта «Производительность труда» на данный момент ведется на 80 подмосковных предприятиях. Многие уже завершили первый этап, в рамках которого все компании достигли существенного повышения эффективности своей деятельности. В результате 100% производителей приняли решение продолжить участие в нацпроекте», – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что в текущем году поступило 20 заявок от региональных компаний на участие в нацпроекте. К реализации своих проектов приступили уже 5 организаций.

Компания «ОКБ КП» разрабатывает и производит специализированную кабельно-проводниковую продукцию для таких стратегически важных для страны отраслей. Речь идет об авиации, космосе, танкостроении, радиолокации. На предприятии трудятся свыше 700 человек.

За последние 6 лет АО «ОКБ КП» по программе «Импортозамещение» освоило 81 марку кабелей и проводов, а также более 2,5 тыс. маркоразмеров.

В качестве пилотного участка для реализации нацпроекта «Производительность труда» на АО «ОКБ КП» был выбран поток по выпуску бортового кабеля со сплошной изоляцией, предназначенного для монтажа участков подвижных конструкций бортовой электрической сети авиационной техники.