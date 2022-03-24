РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. В городском округе Мытищи приведут в порядок 46 дворов и обновят 30 детских площадок, сообщается на сайте администрации округа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ежегодно в муниципалитетах благоустраивается не менее 10% от общего числа дворовых территорий.

В Мытищах в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды Мытищ» на 2022 год определено 46 таких адресов. Список дворовых территорий, которые будут благоустроены, можно посмотреть в разделе «Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий».

В этом году будет проведено обновление детских площадок. На эти цели выделено 92 миллиона рублей. В итоге в округе обновят 30 детских игровых площадок.