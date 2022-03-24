РИАМО - 24 мар. Открытие второго Международного форума реставраторов в Коломне собрало гостей со всей России. Главная задача мероприятия – найти новые инструменты для развития исторических городов, сообщил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

«Мы проводим большую работу по сохранению нашего историко-культурного наследия: вместе с предпринимателями реставрируем здания, благоустраиваем парки, скверы и набережные, создаем точки притяжения для жителей и туристов», - написал Гречищев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что главной задачей реставрации является не только приведение в порядок объекта, но и наполнение его содержанием в целях вовлечения в экономику городского округа.

Гречищев подчеркнул, что реставрация всех исторических объектов Коломны не может пройти быстро и займет больше чем 1-2 года. Тем не менее в округе уже сформирован перспективный план работы и привлечены компании, которые готовы поставлять качественные материалы, а также специалистов с опытом и пониманием.