РИАМО - 24 мар. За последние 5 лет смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась в 2,6 раза. В 2021 году количество умерших от заболевания составило 1,2 на 100 тыс. населения. В 2017 году этот показатель равнялся 3,1 на 100 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Отмечается и снижение уровня заболеваемости туберкулезом. В настоящее время показатель составляет 19,4 на 100 тыс. населений. В 2017 году было 27,5 на 100 тыс. человек.

«То есть снизился в 1,4 раза за прошедшие 5 лет. Достичь таких показателей позволило оснащение современным медицинским оборудованием, а также широкий охват населения медицинскими осмотрами, которые позволяют вовремя выявить заболевание и начать лечение», - рассказал главный внештатный специалист-фтизиатр Подмосковья Сергей Смердин.

На территории Московской области работает центр госпитализации больных туберкулезом, где контролируется размещение пациентов в профильных медучреждениях.