РИАМО - 24 мар. Россия начала выплачивать единовременно по 10 тыс. рублей бюджетникам и пенсионерам на освобожденных территориях Украины. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

Денежные выплаты направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения. Сейчас на освобожденных территориях Украины начинают работать пункты выдачи финансовой помощи. Безопасность там обеспечивают росгвардейцы.

«Вчера уже начал работу первый мобильный пункт, где сотрудники МЧС России принимают от граждан документы и производят выплаты. Приняты первые заявления», – сказал врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Военная спецоперация РФ на Украине началась утром 24 февраля. Ее основные цели – демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения.

Ранее Совет безопасности ООН не поддержал гуманитарную резолюцию России, касающуюся Украины. Основные тезисы документа – требование о прекращении огня и об эвакуации мирных жителей.