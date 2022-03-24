РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. В Домодедове в четверг провели совещание с педагогами городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

«От вас, от вашего труда, от того, как вы будете формировать неокрепшие юные умы, зависит, на самом деле, очень много. Да, безусловно, роль семьи, родителей тоже велика, но тем не менее, школа всегда была цементирующей и фундаментальной вещью, на которую потом все остальные знания ложатся», - сказал глава Домодедова Михаил Ежокин.

Он отметил, что от того, как педагоги замотивируют ребенка и как смогут открыть его индивидуальные способности, зависит его дальнейшее развитие.

На мероприятии обсудили роль классного руководителя, работу воспитателей детского сада, взаимодействие учителей и священнослужителей и другие вопросы.

2022 год в городском округе Домодедово объявлен Годом педагогического труда.