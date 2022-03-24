РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. В Домодедове в четверг провели совещание с педагогами городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».
Он отметил, что от того, как педагоги замотивируют ребенка и как смогут открыть его индивидуальные способности, зависит его дальнейшее развитие.
На мероприятии обсудили роль классного руководителя, работу воспитателей детского сада, взаимодействие учителей и священнослужителей и другие вопросы.
2022 год в городском округе Домодедово объявлен Годом педагогического труда.
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