РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» приступил к установке 50 новых пластиковых контейнеров для отходов на территории городского округа Люберцы, сообщила «РИАМО в Люберцах» руководитель службы по связям с общественностью регоператора Мария Штомпиль.

Всего установят 40 контейнеров для смешанных отходов и 10 – для сухих. Работы проводят на вновь введенных контейнерных площадках или взамен вышедших из строя баков.

Первой точкой стала площадка возле дома №7/1 на улице Академика Северина в поселке Мирный. На ней оборудовали 6 новых серых контейнеров для смешанных отходов и 1 синий пластиковый бак для сухих. Всего в поселке регоператор установил 10 новых контейнеров для смешанных отходов и 4 для вторсырья.

Жителям напоминают, что в синие баки для сухих отходов необходимо выбрасывать пластик, макулатуру, стекло, металл и тетрапак. Предварительно отходы нужно сполоснуть, высушить и утрамбовать. График вывоза таких контейнеров – не реже 2 раз в неделю по мере накопления.

Серая емкость – для обычных бытовых отходов смешанного типа (ТКО), которые не перерабатываются. В нее необходимо складывать остатки пищи, средства личной гигиены, упаковки, загрязненные продуктами питания.

Кроме того, в баки для сухих и смешанных отходов нельзя выбрасывать строительные материалы, так как это может привести к поломке емкостей и выходу из строя мусоровывозящей спецтехники. Для вывоза стройотходов нужно заказывать специальный бункер у официальной организации, имеющей право транспортировать и утилизировать такой вид отходов.