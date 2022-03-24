РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. В четверг в городском округе Мытищи состоялось закрытие национального проекта «Производительность труда» на АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».
15 октября 2021 года ОКБ КП начало реализовывать проект по повышению производительности труда в пилотном потоке производства провода БС-35-129. На мероприятии рассмотрели результаты реализации проекта, о котором рассказали представители предприятия.
«Была проведена большая работа, в которой цели предприятия были декомпозированы до самого нижнего уровня. Начиная от гендиректора до рабочего, были закреплены задачи и направления деятельности. Также на предприятии была разработана система KPI, и сейчас она действует для всех сотрудников», - сказала заместитель главного директора ОКБ КП по общим вопросам Гульнара Гатина.
Она добавила, что в рамках реализации проекта сотрудники также прошли обучение школы тренеров и получили дипломы. Они будут проводить обучение на предприятии и дальше тиражировать полученный опыт.
На мероприятии наградили активных участников проекта за вклад в развитие предприятия. Также состоялась экскурсия по производственным подразделениям, где участники смогли ознакомиться с результатами работы предприятия в национальном проекте.
АО «ОКБ КП» является головной в России организацией по разработке и изготовлению специальных проводов и кабелей, уникальным образом сочетающей разработку и изготовление кабельных изделий для эксплуатации в экстремальных условиях: авиационной, космической, радиоэлектронной и других видах новой техники.
Основной деятельностью АО «ОКБ КП» является разработка и производство кабельно-проводниковой продукции с целью их применения в составе вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) Российской Федерации.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии