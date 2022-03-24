РИАМО - 24 мар. Сотрудники полиции выявили и пресекли правонарушение, совершенное 27-летним жителем Талдомского округа. Мужчина опубликовал на своей странице в соцсети запрещенные символы и призывы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Гражданин был привлечен к ответственности за «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Правоохранители направили материалы об административном правонарушении в суд. Мужчина был признан виновным.

За совершенное правонарушение он был оштрафован на 30 тыс. рублей.