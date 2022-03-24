РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. Городской округ Домодедово 26 марта станет участником международной акции «Час Земли», сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В этот день Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

Участникам акции необходимо в 20:30 выключить свет и бытовые приборы. Предприятиям предлагают на час перейти в экономный режим. Для этого им нужно отключить рекламу, подсветку зданий и электрооборудование, не задействованное в производстве.