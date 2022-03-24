РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В микрорайоне Климовск Подольска начали работы по наведению порядка после зимы, сообщает теротдел администрации округа.

В связи с обильным таянием снега подрядные организации приступили к работам по наведению порядка на закрепленных территориях.

В частности, проводится сбор случайного мусора, уборка смета после зимнего содержания, мойка автобусных павильонов, покраска ограждений и другие виды работ.

Задействованы организации ООО «Зеленхоз», ООО «УниверсалТехком», МУП «СЕЗ», МБУ «ПКБ».