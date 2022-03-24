РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Жителей городского округа Люберцы просят сообщать о местонахождении бесхозяйных автомобилей в управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

Необходимо звонить по телефонам: 8(495)503-30-45, 8(495)559-44-00 или писать на электронную почту: admluberdor@yandex.ru.

Бесхозяйные автомобили, расположенные на магистральных дорогах и во дворах, создают помехи для обеспечения пожарной безопасности и уборки улиц от снега.