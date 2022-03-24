РИАМО - 24 мар. На востоке Москвы в 2022 году планируется завершить строительство четырех медицинских объектов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В столице продолжается активное развитие медицинской инфраструктуры в разных округах и районах города.

«Так, уже в этом году в Восточном округе Москвы намечено завершить строительство двух поликлиник, лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова и скоропомощного станционарного комплекса на территории городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова», – заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в районах Измайлово и Богородское появятся поликлиники для взрослых пациентов. Они будут рассчитаны на 750 посещений в смену.

При строительстве учитывается новый стандарт оснащения поликлиник «Московский стандарт +». Он отличается наличием зон комфортного ожидания, удобной системой навигации и современным медицинским оборудованием. Кроме того, объект здравоохранения должен быть удобен для посещения маломобильными гражданами.

«Новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А. С. Логинова в Перове построен на 75%, он будет рассчитан на 570 коек. Готовность скоропомощного комплекса на территории больницы №15 имени Филатова составляет 45%. Здесь будет шесть разнопрофильных операционных, а прием пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков в зависимости от степени тяжести их состояния», – отметил Бочкарев.

Мэр города Сергей Собянин ранее заявил, что в 2022 году в городе планируется ввести в эксплуатацию около 40 объектов здравоохранения, их площадь составит примерно 500 тыс. кв. м.

«Полмиллиона – это вообще гигантская стройка, которую мы не останавливаем, несмотря на все определенные экономические сложности, и сложности с поставкой оборудования и так далее. Один из таких объектов – это центр Логинова. В свое время мы отказались от реконструкции старых корпусов и приняли решение построить новый современный корпус на 75 тыс. кв. м. Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране», – добавил градоначальник.

После окончания строительства МКНЦ им. А.С. Логинова станет одним из лучших онкологических центров России.