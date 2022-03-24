РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. С начала 2022 года на дорогах городского округа Люберцы заделали более 2 тыс. аварийных ям, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С января текущего года на дорогах зарегистрировано 2 199 ям, устранено 2 049. Общая площадь выполненных работ составляет 3 073,5 кв. м. На минувшей неделе, с 14 по 21 марта, подрядными организациями устранено 567 ям общей площадью 847 кв. м», - сказал Ружицкий.

По его словам, ремонт дорог в Люберцах выполняют 6 подрядных организаций, задействовано 24 человека.