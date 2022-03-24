РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско помог семье из Донецка, которая прибыла в Люберцы и обратилась в местное отделение партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Женщина с двумя детьми 8 и 18 лет выехала из родного города самостоятельно на машине. На свои сбережения она арендовала квартиру.

«Мой младший сын – ровесник войны на Донбассе, он растет, а она все не заканчивается. Мы рады оказаться здесь, в безопасности. Больше не надо бояться обстрелов и спасаться в бомбоубежище», – сказала женщина.

Дениско передал семье одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, одежду и обувь детям.

«Задача партийцев – оказать любую помощь людям, оказавшимся в такой сложной ситуации, им необходима наша поддержка», – уточнил депутат.

В местное отделение партии на сегодня обратились порядка 60 семей.