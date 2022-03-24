РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско помог семье из Донецка, которая прибыла в Люберцы и обратилась в местное отделение партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Женщина с двумя детьми 8 и 18 лет выехала из родного города самостоятельно на машине. На свои сбережения она арендовала квартиру.
Дениско передал семье одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, одежду и обувь детям.
«Задача партийцев – оказать любую помощь людям, оказавшимся в такой сложной ситуации, им необходима наша поддержка», – уточнил депутат.
В местное отделение партии на сегодня обратились порядка 60 семей.
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