РИАМО - 24 мар. Пассажирам общественного транспорта Подмосковья при перевозке велосипедов, скейтбордов, роликов и другого сезонного спортивного снаряжения необходимо соблюдать правила. Бесплатно можно провести инвентарь не более 120 см в длину, ширину и высоту, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Так, платить не придется за сложенные самокаты, скейтборды и некоторые лонгборды.

Велосипеды и другой крупный спортинвентарь до 180 см в сумме 3 величин можно провозить за отдельную плату. В городском сообщении и в пригородном до 25 км стоимость составит 40 рублей, при расстоянии 25-50 км – 80 рублей, далее – 120 рублей.

Водитель может отказать в провозе спортинвентаря, если он мешает входу и выходу или пачкает салон и пассажиров.

В электропоездах, курсирующих по Подмосковью, можно провозить велосипеды бесплатно ежедневно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00. В другое время стоимость зависит от маршрута.

Провозить велосипеды разрешается в тамбурах или на специально оборудованных для этого креплениях в вагоне. В каждом тамбуре можно размещать не более одного двухколесного транспортного средства.

На МЦД велосипед можно провезти бесплатно в любое время. Однако на него все равно надо оформить проездной, даже если он нулевой стоимости.