РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мар. Школу на 550 мест в поселке Нахабино подмосковного Красногорска планируют достроить до конца года, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

В четверг Волков посетил строительную площадку с рабочим визитом. Он пообщался с представителями подрядной организации, а также педагогами и родителями будущих учеников школы. Глава округа отметил важность школы как для родителей и детей, так и для педагогического состава и управления образования.

Школа в поселке Нахабино стала первым объектом, который Волков посетил в ноябре прошлого года в качестве руководителя муниципалитета.

«Я уже тогда почувствовал, что подрядчик лукавит. Получил честную информацию от родителей, от учителей. Всегда буду на них ориентироваться. И мы договорились, что наведем здесь порядок. Как это сделали, кстати, в ЖК «Опалиха О3», сменив нерадивого подрядчика», - пояснил Волков.

На объекте в поселке Нахабино также произошла смена подрядчика, был разработан график работ. Производственный цикл будут контролировать родители и педагоги.

Представитель компании-подрядчика Вячеслав Мокринский сообщил, в настоящий момент на площадке идет подготовительная работа, организация рабочих мест. Со следующей недели начнут завозить стройматериалы, а уже с апреля стройка возобновится.

Через месяц глава округа запланировал еще один визит в Нахабино. Кроме того, он подчеркнул, что он постоянно наблюдает за всеми стройплощадками в округе благодаря видео с камер.

«Наша задача – построить эту школу до конца года. С точки зрения строительного процесса, если в комплексе все сложится, это реально осуществить. Объект проблемный, сроки заявлялись не единожды. Мы подошли к их оценке по-честному, с точки зрения производственного процесса», - добавил Волков.

По его словам, порядка 85-90% комплектующих в строительстве – отечественного производства. Зарубежного производства планировалось использовать некоторые элементы инженерных коммуникаций, например, насосные системы.

«Никак это не должно влиять на сроки. Тем более сейчас, когда находятся аналоги – застройщики в этом плане работают оперативно», - отметил Волков.

По его словам, торжественное открытие школы запланировано на февраль 2023 года.

Мама троих школьников Ася Абукова отметила, что с нетерпением ждут открытия новой школы.

"Наша, лицей №1, переполнена – более 900 учеников! Нет возможности проводить какие-то дополнительные занятия, да и вообще тесно», - поделилась Абукова.