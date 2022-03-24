РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мар. Школу на 550 мест в поселке Нахабино подмосковного Красногорска планируют достроить до конца года, сообщил глава округа Дмитрий Волков.
В четверг Волков посетил строительную площадку с рабочим визитом. Он пообщался с представителями подрядной организации, а также педагогами и родителями будущих учеников школы. Глава округа отметил важность школы как для родителей и детей, так и для педагогического состава и управления образования.
Школа в поселке Нахабино стала первым объектом, который Волков посетил в ноябре прошлого года в качестве руководителя муниципалитета.
На объекте в поселке Нахабино также произошла смена подрядчика, был разработан график работ. Производственный цикл будут контролировать родители и педагоги.
Представитель компании-подрядчика Вячеслав Мокринский сообщил, в настоящий момент на площадке идет подготовительная работа, организация рабочих мест. Со следующей недели начнут завозить стройматериалы, а уже с апреля стройка возобновится.
Через месяц глава округа запланировал еще один визит в Нахабино. Кроме того, он подчеркнул, что он постоянно наблюдает за всеми стройплощадками в округе благодаря видео с камер.
«Наша задача – построить эту школу до конца года. С точки зрения строительного процесса, если в комплексе все сложится, это реально осуществить. Объект проблемный, сроки заявлялись не единожды. Мы подошли к их оценке по-честному, с точки зрения производственного процесса», - добавил Волков.
По его словам, порядка 85-90% комплектующих в строительстве – отечественного производства. Зарубежного производства планировалось использовать некоторые элементы инженерных коммуникаций, например, насосные системы.
По его словам, торжественное открытие школы запланировано на февраль 2023 года.
Мама троих школьников Ася Абукова отметила, что с нетерпением ждут открытия новой школы.
"Наша, лицей №1, переполнена – более 900 учеников! Нет возможности проводить какие-то дополнительные занятия, да и вообще тесно», - поделилась Абукова.
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