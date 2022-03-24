РИАМО - 24 мар. МВД России по итогам совещания приняло решение об отмене обязательных патентов на работу для граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Их водительские права также будут действовать на территории РФ, сообщает ТАСС.

Совещание провел первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой. Он обратил особое внимание на организацию работы с данными гражданами.

«Сотрудники полиции еще раз ориентированы на оказание им максимального содействия в оформлении необходимых документов и продлении их статуса», - рассказали в пресс-центре МВД.

Кроме того, на всей территории России будут действительны документы граждан ДНР, ЛНР и Украины, в том числе и свидетельство о регистрации транспортных средств.