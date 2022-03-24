РИАМО - 24 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл III Всероссийский конгресс «5П Детская медицина», который пройдет с 24 по 26 марта в онлайн-формате. В нем примут участие свыше 10 тыс. врачей из разных субъектов страны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В течение этих дней педиатры смогут поделиться и обсудить лучшие практики, достижения педиатрии и сложности, с которыми сталкиваются.

«Педиатры, детские врачи, безусловно, для нас являются особой категорией людей. Я благодарен всем, кто дает свои предложения, кто находится в постоянном поиске и предлагает самые современные решения. Эта встреча имеет своей целью - найти новые эффективные методы лечения. Мы должны сделать все, чтобы наши дети были здоровы», - сказал Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в регионе идет работа по различным способах поддержки местных врачей.

«За последние 2 года у них особая роль и они в самых сложных ситуациях по-настоящему проявили себя», - отметил губернатор.