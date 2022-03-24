РИАМО - 24 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл III Всероссийский конгресс «5П Детская медицина», который пройдет с 24 по 26 марта в онлайн-формате. В нем примут участие свыше 10 тыс. врачей из разных субъектов страны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
В течение этих дней педиатры смогут поделиться и обсудить лучшие практики, достижения педиатрии и сложности, с которыми сталкиваются.
Он уточнил, что в регионе идет работа по различным способах поддержки местных врачей.
«За последние 2 года у них особая роль и они в самых сложных ситуациях по-настоящему проявили себя», - отметил губернатор.
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