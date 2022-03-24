РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Предприниматели городского округа Люберцы и глава муниципалитета Владимир Ружицкий в четверг обсудили возникшие экономические трудности, а также рост цен на сырье, передает корреспондент портала «РИАМО в Люберцах».

Промышленники отметили рост цен на драгоценные металлы, хлопок, а также трудности с логистикой. Предприниматели добавили, что из-за увеличения стоимости на сырье и другие аспекты производства растет и стоимость на товар. Также отметили вопрос импортозамещения.

Представители налоговой службы добавили, что для бизнесменов ввели меры поддержки. В частности, отменили плановые контрольно-надзорные мероприятия в 2022 году. Также до 1 июня не будут блокировать операции по счетам только в частности должников, а промышленники смогут пройти ускоренную процедуру возврата НДС.