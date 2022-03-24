РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Мытищинские дзюдоисты стали призерами первенства Московской области, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Куровском прошло первенство Московской области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. 450 спортсменов из 45 городов региона приняли участие в соревнованиях.

Мытищи представляли 14 дзюдоистов спортшколы «ЦДЮС». Призерами первенства Московской области и участниками первенства ЦФО стали Александра Натарова, Параскева Генералова, занявшие вторые места, а также бронзовые призеры соревнований Вероника Гуз и Кирилл Лисаев.