РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с родителями школьников приняла участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» в школе №31, сообщается на сайте администрации горокруга.

Сдать Единый государственный экзамен отважились более 200 человек. В этот день родители будущих выпускников смогли пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ, от прохода в экзаменационный пункт до получения результатов за госэкзамен. Проверить свои знания им предложили по сокращенному варианту тестирования по математике базового уровня.

Участники акции смогли ознакомиться с тем, как организуется рассадка в аудиториях, проходит регистрация, выглядят рабочие места учеников, происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов.

По словам Купецкой, на некоторые вопросы можно ответить без подготовки, а для других необходимо обновить знания.

«Но главная задача не в том, чтобы сдать экзамен, а получить понимание того, как проходит тестирование и правильно настроить своих детей», - отметила Крупецкая.

ЕГЭ в школе №31 также сдали заместитель главы администрации Мытищ Наталья Гречаная и телеведущий телеканала «Россия 24» Павел Орлов.