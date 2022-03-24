РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. В городском округе Мытищи по предписанию Госжилинспекции починили участок крыши над двумя квартирами пятиэтажки по Летной улице, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Управляющая компания МУП «Жилищное хозяйство» отремонтировала крышу над подъездом №7 пятиэтажного дома по Летной улице, 14/2. Работы, жизненно важные для жителей двух квартир, страдающих от протечек, провели по предписанию Госжилинспекции Подмосковья.

Хозяева жилья на верхнем этаже седьмого подъезда обратились в Госжилинспекцию с жалобой на крышу в управляющую компанию, которая отказывается реагировать на протечки в квартирах. Люди не желали ждать весеннего тепла, которое позволило бы провести полноценный ремонт кровли, и требовали остановить течь с крыши немедленно.

На проверке инспекторы зафиксировали свежие следы протечек в самом подъезде и подсохшие участки в двух квартирах. Управляющей компании предписали решить проблему в течение 10 дней. Мастера «Жилищного хозяйства», воспользовавшись ясной сухой погодой конца февраля, отремонтировали участки кровельного покрытия.

«Рвется там, где тонко, и все зимние протечки с кровель выявляют главную проблему: управляющие компании зачастую спустя рукава относятся к содержанию общего имущества. Если просто следовать правилам, регулярно проводить осмотры, своевременно устранять неполадки и ответственно готовить крыши к зиме, огромного количества проблем можно было бы избежать», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.