РИАМО - 24 мар. Московское областное УФАС России включило ООО «Унисервис» в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий муниципального контракта в Воскресенске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В УФАС поступила жалоба от муниципального казенного учреждения городского округа Воскресенск «Управление капитального строительства». Учреждение заключило с фирмой контракт на технологическое присоединение муниципального жилья в деревне Городище к централизованным сетям водоснабжения. Компания «Унисервис» нарушила условия исполнения контракта, в связи с чем договор с ней был расторгнут.

На заседании комиссии подмосковного УФАС фирма не представила доказательств своевременного устранения допущенного нарушения. В связи с этим ведомство внесло сведения в отношении поставщика услуг в реестр недобросовестных.