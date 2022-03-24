РИАМО - 24 мар. Хоккеисты «Атланта» из Мытищ одержали победу в турнире «Кубок Сириуса», за победу боролись шесть команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир для участников хоккейной программы Образовательного центра «Сириус» проходил с 5 по 23 марта. В нем приняли участие 150 спортсменов из Центрального федерального округа (ЦФО). Турнир был посвящен 75-летию отечественного хоккея.

«В «Кубке Сириуса» приняли участие сильнейшие спортсмены ЦФО. Подмосковный «Атлант» провел шесть матчей, в решающем – финальном, встретился с командой «Локомотив 2004» из Ярославля. Финал получился непростой, победитель определился лишь в овертайме. Наши хоккеисты показали настоящий профессионализм, слаженную игру и волевой характер. Поздравляю с победой!» – сказал министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

За победу в турнире боролись шесть команд юношей 2007 года: «Витязь» из Подольска, «Химик» из Воскресенска, «Атлант» из Мытищ, «Академия хоккея имени Б.П. Михайлова» из Новомосковска, «Локомотив» и «Локомотив-2004» из Ярославля. Всего спортсмены сыграли 19 матчей.

В финальной игре встретились подмосковный «Атлант» и ярославский «Локомотив 2004». Матч выдался непростым.

Команда из Мытищ уверенно начала игру, обыгрывая соперников 2:0, но не смогла удержать преимущество. Юные железнодорожники не только смогли сравнять счет, но и вышли вперед.

В третьем периоде «Атлант» долгое время не мог переломить ход встречи. Под занавес матча подмосковные хоккеисты сравняли счет и перевели игру в овертайм. В дополнительное время удача была на стороне наших спортсменов. Как итог – 4:3 в пользу представителей Московской области.