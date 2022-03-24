РИАМО - 24 мар. Единый маршрут для пешеходов объединит Щукинский парк и Всехсвятскую рощу, его протяженность составит порядка 3 км, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Для москвичей и гостей города на маршруте установят лавочки и стенды с данными об экосистеме парка и его обитателях, а также обустроят зоны отдыха. Также на благоустроенной территории появятся спортивные площадки с силовыми тренажерами.

Дорожки сделают из экологичного водопроницаемого покрытия, а на некоторых участках используют гравийный отсев.

Вдоль маршрута высадят деревья с ассиметричными и пирамидальными кронами, которые долго и ярко цветут. Зоны отдыха напротив украсят растения с нейтральным ароматом и округлой кроной. Под деревьями планируется посеять многолетние травы.

Пешеходный маршрут будет освещаться с помощью новой современной системы, которая не будет оказывать негативного влияния на обитателей зеленой зоны.

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