РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. Сотрудников предприятий сферы ЖКХ наградили в подмосковном Красногорске в среду, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Торжественное собрание, приуроченное ко Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, состоялось во дворце культуры «Подмосковье». В нем приняли участие глава округа Дмитрий Волков, зампредседателя муниципального совета депутатов Виталий Левченко, представители предприятий ЖКХ.

«Дорогие друзья! Вы из тех, кто относится к своему делу неравнодушно. Вы работаете – как военные, как сотрудники силового блока, врачи, учителя – по призванию, часто жертвуя личным временем, общением с близкими», - обратился к участникам встречи Волков.

Он отметил, что более 70% всех обращений, поступающих в администрацию, связаны именно со сферой ЖКХ.

«Вы те, кто создают комфорт и уют. Я очень ценю вашу работу! Она сверхважная», - добавил Волков.

Глава округа вручил большой группе сотрудников красногорских предприятий благодарственные письма администрации и почетные грамоты горокруга. Левченко наградил коммунальщиков благодарственными письмами от Совета депутатов.

Перед собравшимися выступили творческие коллективы Красногорска.