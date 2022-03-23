РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. Сотрудников предприятий сферы ЖКХ наградили в подмосковном Красногорске в среду, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».
Торжественное собрание, приуроченное ко Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, состоялось во дворце культуры «Подмосковье». В нем приняли участие глава округа Дмитрий Волков, зампредседателя муниципального совета депутатов Виталий Левченко, представители предприятий ЖКХ.
Он отметил, что более 70% всех обращений, поступающих в администрацию, связаны именно со сферой ЖКХ.
«Вы те, кто создают комфорт и уют. Я очень ценю вашу работу! Она сверхважная», - добавил Волков.
Глава округа вручил большой группе сотрудников красногорских предприятий благодарственные письма администрации и почетные грамоты горокруга. Левченко наградил коммунальщиков благодарственными письмами от Совета депутатов.
Перед собравшимися выступили творческие коллективы Красногорска.
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