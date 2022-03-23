РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. В городском округе Мытищи в среду состоялось заседание антитеррористической комиссии, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Основные вопросы мероприятия касались обеспечения безопасности детей и населения на территории социальных объектов, по месту жительства, в местах массового пребывания людей и компактного проживания граждан.

Особое внимание уделили организации контроля пропускного режима в образовательных учреждениях.

«Контроль за входной группой в школе, детском саду, учреждении культуры - это самое главное. Недопустим неконтролируемый пропускной режим в период образовательного процесса или в период занятия детей в кружках в учреждения допобразования, культуры. Мы никоим образом не нарушаем права несовершеннолетних на свободу передвижения, это в первую очередь безопасность детей», - сказала начальник управления территориальной безопасности администрации округа Светлана Фильченкова.

Она добавила, что в настоящее время будут организованы выборочные проверки учреждений социального блока, создана комиссия в которую включат сотрудников Федеральной службы безопасности, МВД, управления территориальной безопасности администрации Мытищ без привлечения руководителей подведомственных учреждений.

По ее словам, на сегодняшний день количество ложных сообщений о минировании образовательных учреждений уменьшилось в разы.

«Это связано с тем, что фактически все образовательные учреждения перешли на платформу mosreg, а эту платформу с ближнего и дальнего зарубежья пробить практически невозможно. Банки на своих сайтах остались, поэтому ложные сообщения поступают через день», - отметила Фильченкова.

В ходе заседания также было принято решение о необходимости комплексного обследования и оснащения паспортами безопасности учреждений туризма - гостиничных комплексов в том числе и частных.

Следующее заседание антитеррористической комиссии запланировано на апрель.