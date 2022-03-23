РИАМО - 23 мар. В 2022 году почти 30 водителей автобусов «Мострансавто» прошли бесплатную программу переподготовки на категорию D, сообщает пресс-служба компании.

Данная категория предусматривает управление автомобилями с более чем 8 сидячими местами для перевозки пассажиров.

«Мы создали все условия для комфортного обучения: программа проводится на базе автошкол в разных городах Подмосковья — недавно мы обновили контракт, — есть и собственная, в Истре», – заявил гендиректор «Мострансавто» Сергей Смирнов.

Он подчеркнул, что переквалификация остается для учеников бесплатной. Обучение занимает около двух месяцев, при этом предприятие выплачивает студентам стипендию.

С начала 2022 года программой уже воспользовались 29 человек. Всего же с 2018 года обучение прошли 340 водителей «Мострансавто». Если кандидат выучился на категорию D самостоятельно, а затем пришел на работу в компанию, ему компенсируют стоимость курсов на сумму до 40 тыс. рублей.

Проходить обучение могут водители старше 21 года с открытой категорией прав B и C. К работе за рулем автобуса соискателей допускают после успешной сдачи экзаменов и прохождения стажировки. Сами кандидаты могут выбрать, в каком филиале они хотят работать.

Водители автобусов «Мострансавто» имеют право на расширенный социальный пакет, в него включен отпуск до 42 календарных дней, бесплатный проезд в транспортных средствах компании, бесплатные детские путевки в оздоровительные лагеря и льготный отдых в пансионате «Нара».