РИАМО - 23 мар. В Коломне состоялось торжественное открытие Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Развивайся». Учреждение представляет собой многофункциональное образовательно-производственное пространство с современным оборудованием, позволяющим проводить обучение по перспективным научно-техническим и инновационным направлениям, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Программа по созданию и обеспечению деятельности ЦМИТ в Московской области реализуется с 2015 года. За это время общий объем финансирования проекта составил около 250 млн рублей. ЦМИТ «Развивайся» стал 22-м Центром, открытым в регионе», - сказала зампред правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что за все время реализации программы ЦМИТ в Подмосковье обучение на этих площадках прошли более 50 тыс. молодых людей. На базе региональных центров было проведено свыше 500 мероприятий, направленных на развитие детского научно-технического творчества.

Новый центр «Развивайся» будет работать в нескольких направлениях. В рамках направления «Школа инноваций» будут реализовываться программы дополнительного образования детей. «Мультимедиа-центр» предоставит возможности для обучения по курсам создания видеоконтента профессионального уровня.

«Технологический коворкинг», оснащенный современным технологическим промышленным оборудованием, ориентирован на проектную деятельность детей и молодежи. «Центр прототипирования и мелкосерийного производства» позволит оказывать содействие в доработке идей и в создании прототипов разработок в целях дальнейшей коммерциализации.

Также в ЦМИТ будет работать «Центр поддержки предпринимательства», в котором планируется проводить бизнес-обучение и оказывать консалтинговые услуги по направлению получения господдержки субъектами малого и среднего бизнеса.

Партнерами нового коломенского ЦМИТ выступят промышленные предприятия региона, в числе которых заводы «Колнаг», «Трейлер», «Коломенский опытно-механический завод» и другие. В рамках партнерства ЦМИТ готов осуществлять производственные услуги с применением как собственного оборудования, так и производственных мощностей предприятий-партнеров.