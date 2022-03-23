РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря» в Балашихе проведут в несколько этапов, более 70 млн рублей планируют направить на ремонт кровли, фасада и инженерных коммуникаций, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий в ходе рабочего визита вместе с жителями и активом Совета ветеранов микрорайона провел совещание по планам капремонта КДЦ. Директор учреждения Юрий Ильин рассказал, что с учетом резкого подорожания стройматериалов и нестабильной экономической ситуации в связи с санкциями против России были пересмотрены планы по капремонту здания.

«В рабочем порядке мы подготовили свои предложения. На сумму, которую нам определили в этом году в 71 млн. рублей, предлагаем капитально отремонтировать кровлю, потом фасад и заменить частично инженерные коммуникации. Частично, потому что у нас в КДЦ они расположены в стенах и если внутри ремонта не будет, то мы хотели бы продолжать работать, а значит долбить стены нецелесообразно», - отметил Ильин.

Ефимов согласился с предложениями и отметил, что важно к части работ приступить уже в этом году.

«Кровля – это первоочередная задача. Сделаете ее и, в зависимости от экономической ситуации, постепенно выйдете на полный ремонт КДЦ. Но для этого в ближайшее время необходимо выходить на аукцион, чтобы проводить работы на крыше в летний период», - отметил Ефимов.

Он отметил важность при последующем ремонте сохранить дух Дома офицеров, массивные двери и замки, деревянные стеновые панели офицерской штабной комнаты с телефонами-вертушками, которые помнят высоких лиц.

«В КДЦ «Заря» еще осталась эта уникальная среда, относиться к которой надо очень бережно», - отметил Ефимов.

Со своей стороны он пообещал уточнить сумму на первый этап капремонта в госпрограмме Московской области.

«Не секрет, что в ближайшее время областной бюджет будет пересматриваться, часть средств будет распределена по программам», - добавил областной депутат.

Председатель объединенного Совета ветеранов микрорайона Заря Алексей Дедов поблагодарил депутатов Мособлдумы за внимание к жизни микрорайона, отметив, что жители микрорайона ждут ремонта своего Дома офицеров, они его любят и он востребован.

«Здесь много кружковых объединений, в том числе располагается Совет ветеранов ПВО и клуб жен военнослужащих «Зарянка». Если есть возможность начать с кровли и фасада – это хорошо. А коммуникации лучше делать, когда будут средства на внутренние работы. По моей информации, они еще продержатся какое-то время», - заключил Дедов.