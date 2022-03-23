РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря» в Балашихе проведут в несколько этапов, более 70 млн рублей планируют направить на ремонт кровли, фасада и инженерных коммуникаций, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.
Парламентарий в ходе рабочего визита вместе с жителями и активом Совета ветеранов микрорайона провел совещание по планам капремонта КДЦ. Директор учреждения Юрий Ильин рассказал, что с учетом резкого подорожания стройматериалов и нестабильной экономической ситуации в связи с санкциями против России были пересмотрены планы по капремонту здания.
«В рабочем порядке мы подготовили свои предложения. На сумму, которую нам определили в этом году в 71 млн. рублей, предлагаем капитально отремонтировать кровлю, потом фасад и заменить частично инженерные коммуникации. Частично, потому что у нас в КДЦ они расположены в стенах и если внутри ремонта не будет, то мы хотели бы продолжать работать, а значит долбить стены нецелесообразно», - отметил Ильин.
Ефимов согласился с предложениями и отметил, что важно к части работ приступить уже в этом году.
Он отметил важность при последующем ремонте сохранить дух Дома офицеров, массивные двери и замки, деревянные стеновые панели офицерской штабной комнаты с телефонами-вертушками, которые помнят высоких лиц.
«В КДЦ «Заря» еще осталась эта уникальная среда, относиться к которой надо очень бережно», - отметил Ефимов.
Со своей стороны он пообещал уточнить сумму на первый этап капремонта в госпрограмме Московской области.
«Не секрет, что в ближайшее время областной бюджет будет пересматриваться, часть средств будет распределена по программам», - добавил областной депутат.
Председатель объединенного Совета ветеранов микрорайона Заря Алексей Дедов поблагодарил депутатов Мособлдумы за внимание к жизни микрорайона, отметив, что жители микрорайона ждут ремонта своего Дома офицеров, они его любят и он востребован.
«Здесь много кружковых объединений, в том числе располагается Совет ветеранов ПВО и клуб жен военнослужащих «Зарянка». Если есть возможность начать с кровли и фасада – это хорошо. А коммуникации лучше делать, когда будут средства на внутренние работы. По моей информации, они еще продержатся какое-то время», - заключил Дедов.
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