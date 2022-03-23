РИАМО - 23 мар. С начала текущего года управляющие компании Московской области выполнили более 94% всех поступивших через мобильное приложение «Проверки Подмосковья» заданий по осмотру и ремонту в подъездах многоквартирных домов области. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.

С начала года список округов возглавили Реутов, Богородский, Лобня, Зарайск и Власиха. За 11 недель 2022 года в «зеленой зоне» с показателями более 90% утвердился 31 муниципалитет. «Желтый» сегмент (от 70% до 90%) составляют 20 округов и в «красном» (менее 70%) на данный момент находятся девять муниципальных образований.

В ведомстве уточняют, что региональные управляющие компании ежедневно выполняют задания. Сроки исполнения заданий варьируются от одного до 10 дней. Отчеты о сделанном с подтверждающими фото и фиксирующейся в мобильном приложении геолокацией отправляют по цифровым каналам, и их контролирует надзорное ведомство.

Работая в таком режиме с 31 декабря по 16 марта, обеспечили себе лидирующие позиции сотрудники управляющих компаний пяти муниципалитетов. Это Реутов (99,91% отработки); Богородский (99,18%), Лобня (99,01%), Зарайск (98,43%) и Власиха (98,38%). Еще в топ-10 вошли округа Павловский Посад (98,29%), Люберцы (98,25%), Истра (98,21%); Молодежный (97,9%) и Наро-Фоминский (97,2%).

«Мобильное приложение - прекрасный инструмент не только контроля, но и самоконтроля для управляющих организаций. В самой идее заложены главные принципы правильного содержания жилого фонда региона: постоянство осмотров и регулярность ремонта», – подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она уточнила, что внедрение в приложение опции геолокации стало страховкой от недобросовестности. По ее словам, приложение указывает координаты проведения фотосъемки, а веб-версия отчета в ЕГИС ОКНД высчитывает расхождения в геопозиции объекта и фотографирующего.