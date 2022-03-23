РИАМО - 23 мар. В этом году в Московской области предусмотрена поддержка на развитие семейных ферм в размере 53,57 млн рублей, максимальный размер гранта - 30 млн рублей. Уже можно подавать документы на данную меру поддержки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Гранты предусмотрены в рамках реализации мероприятий по стимулированию развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитию малых форм хозяйствования.

Данные средства можно направить на разработку проектной документации, покупку, строительство, реконструкцию, капремонт или модернизацию объектов, приобретение оборудования, рыбопосадочного материала, с/х животных (за исключением свиней) и птицы.

«В 2021 году мы выдали 3 гранта на развитие семейных ферм в Подмосковье на общую сумму 50 млн рублей и 41,6 млн рублей пошли на проекты по программе «Агростартап», их было 13 грантов», - уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что в текущем году скорее всего будет много желающих воспользоваться господдержкой.

Документы на гранты принимают до 22 апреля 2022 года. Фактический адрес для представления заявок и документов: Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, эт. 25 (msh@mosreg.ru). Номера телефонов для справок и оформления пропусков: 8(498)602-30-84, 8(498)602-30-90 *58516.

Помощь в подготовке документов для получения гранта «Агростартап» оказывает бесплатно Центр компетенций Московской области в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. Телефон: 8(498)602-29-19, сайт: http://gku-zar.ru.