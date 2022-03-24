РИАМО – 24 мар. Президент «Общества дружбы с Танзанией», бизнес-посол «Деловой России» в Танзании Юрий Коробов в среду встретился с послом Танзании в РФ Фредриком Ибрахимом Кибутой. В повестку встречи были включены вопросы по международному сотрудничеству между университетом Додомы и ведущими вузами России, заключению соглашений между исследовательскими и некоммерческими организациями.

В повестку также были включены вопросы о включении русского языка в программу подготовки специалистов по международным отношениям отдельным курсом по выбору, развитии Русского центра и его интеграции в общеуниверситетские структуры, введении бакалавриата по русскому языку, обеспечении беспрерывного продления контрактов российским специалистам, которые работают в университете Додомы.

Фредрик Ибрахим Кибута отметил, что необходимо дальше развивать совместные гуманитарные и образовательные проекты. Он обратил внимание на важность и перспективы проведенной встречи. Россия и Танзания вместе заинтересованы в инициативах по обмену международным опытом и изучению языков. Работа будет направлена на дальнейшую популяризацию русского языка в Восточной Африке и изучение суахили в вузах России.

Сейчас университет Додомы является единственным университетом в Восточной Африке, где активно изучают русский язык. Интерес к языку и русской культуре увеличивается вместе с развитием туризма в Танзании и укреплением двусторонних политических связей. Растет стремление жителей Танзании получать высшее образование в России, в связи с этим рассматривается вопрос об увеличении квоты.

Дисциплина «Русский язык» запланирована в программе подготовки переводчиков на кафедре суахили. Активно ведется работа над созданием учебников и методических пособий по русскому языку для студентов и преподавателей вузов в Восточной Африке.

Фредрик Ибрахим Кибута поддержал предложение Юрия Коробова об обмене международным опытом в туристической области. Ведется работа над совместным проектом, в рамках которого специалисты из Танзании выступят в роли экспертов по развитию территорий, которые связаны с экологическим туризмом.

Во время встречи зашла речь о планах всесторонней поддержки российской детской делегации в Танзании летом этого года в рамках образовательного проекта «Школа юного дипломата». Тверское региональное объединение «Деловой России» является инициатором появления таких проектов в Тверской области и других регионах страны при поддержке МИД России.

В конце встречи Коробов передал в университет Додомы учебные материалы, словари, которые были разработаны еще под советской редакцией 1961 года. Это подтверждает историю многолетней заинтересованности и дружбы между двумя странами.



«Танзанию и Россию связывает многолетняя дружба, и сегодня существуют все перспективы для ее масштабного развития», — отметил Юрий Коробов.

Стороны пришли к общему выводу о важности составления дорожной карты по развитию бизнес-отношений между Россией и Танзанией.