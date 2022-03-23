РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. В городском округе Мытищи местный житель привлечен к ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В Мытищах 42-летний местный житель провел одиночный пикет, в ходе которого демонстрировал плакат, содержание которого дискредитировало ВС РФ.

Данное правонарушение было выявлено и пресечено сотрудниками полиции. В отношении правонарушителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Мужчина признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.