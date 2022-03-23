РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Первый этап реконструкции Октябрьского проспекта в городском округе Люберцы планируют завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время рабочие разрабатывают земляное полотно для переустройства газопровода и укладки водопровода с последующими испытаниями для подключения к городской сети. В местах, где устроены новые инженерные сети, приступили к снятию природно-растительного слоя и устройству земляного полотна с последующим устройством дорожной одежды.

На объекте уже переключили движение по левому боковому проезду в сторону Москвы и области, установили новый светофор, дорожные знаки и опоры освещения. Все работы выполнены согласно утвержденным схемам организации дорожного движения.

Рабочим необходимо переустроить дождевую канализацию с пересечением Октябрьского проспекта, а также обустроить земляное полотно и новую дорожную одежду по основному ходу. Данные работы позволят выйти на устройство подпорной стенки и путепровода.

В рамках реконструкции количество полос увеличится с 4 до 8. Протяженность участка реконструкции составляет 1,5 км по основному ходу проспекта и 2,94 км по боковым проездам и съездам. Проектом предусмотрено строительство нового 4-полосного путепровода над 2 загруженными перекрестками на улицах Красной и Смирновской, протяженностью 473 м. Также построят 2 подземных пешеходных перехода, установят светофоры и 7 автобусных остановок.

По окончании реконструкции время проезда для автотранспорта сократится, пропускная способность дороги увеличится.