РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. На личный прием населения к заместителю руководителя партийной фракции «Единой России» в Мособлдуме Лидии Антоновой записались 4 жителя Люберец, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На встрече присутствовал руководитель общественной приемной местного отделения партии Ашот Маргарян.

«Мама ребенка с ограниченными возможностями здоровья попросила содействия в приобретении ортопедической обуви. Другое обращение связано с оказанием помощи семье, где воспитываются четверо детей. Семейная пара, оба инвалиды, воспитывают 13-летнюю дочь, возникли сложности в оплате ипотеки – им также будет оказана поддержка», – сказала Антонова.

Все вопросы взяли на контроль.