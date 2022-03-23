РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. В городском округе Люберцы за два года в рамках инициативного бюджетирования реализовали уже 76 проектов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В учреждениях образования установили окна, закупили компьютеры, обновили спортзалы, установили детские спортивные площадки и купили музыкальные инструменты.

В нынешнем году в Подмосковье до 25 марта будет идти прием проектов для участия в первом этапе конкурсного отбора на инициативное бюджетирование. С 26 марта по 1 апреля включительно на портале «Добродел» в разделе «Народный бюджет» начнется голосование за проекты жителей Люберец.

Конкурсные проекты направлены на решение вопросов местного значения, их инициаторами могут быть жители, депутаты Мособлдумы. В начале инициативам предстоит пройти голосование на «Доброделе» и муниципальный отбор, после чего они будут направлены на региональный этап.