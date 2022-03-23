РИАМО - 23 мар. В четверг, 24 марта, возобновляются торги 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи (IMOEX), они будут проходить с 9:50 до 14:00 мск, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

В регуляторе подчеркнули, что короткие продажи будут запрещены.

Торги на срочном рынке контрактами на индекс Мосбиржи и отдельные акции, входящие в индекс IMOEX, будут проводиться с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме.

В Центробанке разъяснили, что по остальным инструментам торги пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта текущего года. Режим работы Мосбиржи на последующие дни Банк России объявит позже.

Среди участников торгов – «Газпром» (GAZ), «Сбер» (SBER), «Аэрофлот» (AFLT), НЛМК (NLMK), «Лукойл» (LKOH), «Роснефть» (ROSN) и другие.

Торги акциями на Мосбирже закрылись 25 февраля – на второй день после начала спецоперации ВС РФ на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. К примеру, ЦБ РФ получил право на выдачу разрешений экспортерам не продавать валютную выручку и ряд других полномочий.

Власти Франции ранее заморозили средства ЦБ РФ на общую сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, которые попали в санкционный реестр (150 млрд евро).