РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Люберецкие спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» считают нарушение правил пользования электробытовой техникой и скрытую неисправность приборов или электросетей основными причинами возникновения пожаров, говорится в сообщении службы.

Жителям не рекомендуют включать в одну розетку одновременно несколько бытовых приборов, так как возникает перегрузка, нагрев проводов и воспламенение.

Еще одной причиной пожаров назвали короткое замыкание. Спасатели отметили, что необходимо следить за исправностью изоляции проводов, не допускать крепления их гвоздями, которые могут нарушить изоляцию.

В случае пожаров жителям рекомендовали звонить по телефону 112.