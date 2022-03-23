РИАМО - 23 мар. Российский Минстрой подготовил несколько нормативно-правовых документов и инициатив, которые направлены на поддержку сферы строительства, жителей при оплате ЖКУ. Об особенностях данных инициатив в Подмосковье сообщил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

Он уточнил, что теперь оценка соблюдения требований экологической безопасности и госохраны объектов культурного наследия при возведении объектов капстроительства будут проводится 1 раз в рамках госэкспертизы, благодаря чему сроки строительства уменьшатся на 2-4 месяца.

«Для нас это очень важное новшество, так как в ряде городских округов, например, Можайский и Сергиево-Посадский, значительный объем территорий имеют такие ограничения, и для того, чтобы построить школу или детский сад, требуется времени на полгода больше, чем на обычных территориях», - пояснил Хромушин в своем Telegram-канале.

Субсидии и компенсации

Хромушин напомнил, что с 2022 года в РФ упрощен процесс получения субсидий и компенсаций. Для получения льгот уже не нужно предоставлять в орган соцзащиты документы, которые подтверждают отсутствие задолженности за ЖКУ. Власти будут сами получать информацию из ГИС ЖКХ.

В стране действуют 2 меры поддержки жителей при оплате за ЖКУ: компенсации и субсидии. Компенсации могут получить многодетные семьи, инвалиды и участники ВОВ, ветераны труда и военной службы, труженики тыла, пенсионеры, педагоги и т. д. Их размер составляет от 50% до 100%.

Субсидии положены жителям, которые на оплату ЖКУ тратят свыше 22% совокупного дохода всей семьи. Размер отличается от региона к региону, но не превышает 22%. Субсидия назначается на 6 месяцев, потом ее следует продлить.

«В Московской области все будет еще круче! С 1 апреля наши коллеги из социального блока сами будут мониторить изменения льготного статуса граждан, сами будут запрашивать все необходимые справки по межведомственному обмену и «пушить» (отправлять push-уведомления – ред.) человеку информацию о готовой льготе на портал госуслуг или мобильный телефон», – добавил вице-губернатор.

По его словам, потом система льгот будет брать информацию о начислениях из ГИС ЖКХ, а человек получит компенсацию в автоматическом режиме. Полнофункционально система заработает в регионе с 1 мая.

Госзакупки и расчет пеней

Также Хромушин рассказал, что в сфере госзакупок по ЖКХ предусмотрено право заключения госконтракта с единственным поставщиком для организации работы на региональном уровне. Минстроем России направлены рекомендации по подготовке необходимых нормативных документов в адрес субъектов.

«О штрафах за просрочку оплаты за ЖКУ. Минстрой РФ не рассматривает вопрос введения моратория (права на отсрочку платежа) на начисление пеней за долги по ЖКУ в настоящий момент. Размер пеней и рассрочки по оплате коммунальных услуг, а также рассрочка по оплате прибора учета зависят от ключевой ставки Центрального банка РФ. С 28 февраля она составляет 20,00% годовых», - написал вице-губернатор.

В российском правительстве рассматривается вопрос, чтобы при расчете пеней и рассрочки использовалась ключевая ставка 9,5%, актуальная на 27 февраля 2022 года.

«В Подмосковье уже дана команда областному ЕИРЦ блокировать пени со ставкой выше 9,5%. В зоне риска опять дома вне ЕИРЦ», - добавил Хромушин.