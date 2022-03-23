РИАМО - 23 мар. Менять резину на летнюю на машине следует не ранее 10 апреля. На следующей неделе в Московском регионе ожидаются ночные морозы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

«В этом году вопрос про смену резины прозвучал уже в феврале. <…> До 10 апреля точно не нужно менять резину, а затем уже прислушиваться к прогнозам метеорологов. Я до 10 апреля менять резину точно не буду», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что температура понизится уже 26 марта, будет очень ветрено, ночью ожидается отрицательная температура. На следующей неделе ночью может подморозить до минус 10 градусов.

«Если автомобилисты только после полудня будут выезжать, то можно уже в первых числах апреля менять», - заключил Вильфанд.