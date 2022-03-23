РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Заместитель президента ОФСОО «Федерация силового экстрима России», председатель РОО «РосМолСпорт» Московской области Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» в среду в Люберцах установил новый рекорд по буксировке техники без специальных приспособлений с особыми условиями, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Буксировка прошла в рамках подготовки к мировому рекорду в Казани весной текущего года. За 25,43 секунды рекордсмен перетянул 3 автобуса общим весом около 16 тонн на дистанцию 6 м 12 см.

Для имитации 3 вертолетов, которые необходимо будет перетянуть на ЛИК АО «Казанский вертолетный завод», около администрации горокруга использовали 3 автобуса со спущенными колесами, что приблизило их инерцию к инерции и вязкости вертолетов. Во время установки рекорда Агаджанян надул до разрыва одну грелку.

«Мы это делаем для того, чтобы показать, что люди, занимающиеся спортом, могут делать невероятные вещи», — сказал Агаджанян.

Он добавил, что установка рекорда приурочена к 8-летию присоединения Крыма к России, а также в поддержку российских военных на спецоперации на территории Украины.