РИАМО - 23 мар. С вероятностью 60% лето на территории России будет жарким, температурный фон ожидается выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, нужно понимать, что в атмосфере есть неопределенность, прогноз на долгие сроки не может быть таким же точным, как на ближайшие дни.

«Прогноз температуры и осадков на летний период: <...> с вероятностью 60% температура будет выше нормы, жаркое лето, с вероятностью 25% - около нормы, с вероятностью 15% - ниже нормы», - заявил синоптик.

В ближайшие дни в Московском регионе будет температура днем до плюс 9 - плюс 10 градусов. А 27 марта похолодает до минус 4 - минус 1 градуса.