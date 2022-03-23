РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. Фонд развития территорий передал на баланс подмосковного Красногорска водозаборный узел и канализационно-насосную станцию проблемного жилого комплекса «Митино-О2», соответствующие акты приема-передачи подписаны руководством муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Согласно документам, администрации Красногорска переданы здание водозаборного узла, канализационно-насосная станция и локальные очистные сооружения. Постановление о приеме данных объектов в муниципальную собственность должно быть подписано не позднее 31 марта 2022 года.

ВЗУ и КНС в «Митино О2» фонд достроил и ввел в эксплуатацию в декабре 2021 года. Все сооружения выполнены в строгом соответствии с утвержденной проектной документацией.

Предельная производительность водозаборного узла составляет 2,4 тыс. кубометров в сутки. В него входят насосная станция, станция очистки, 4 артезианских скважины и резервуар общей емкостью почти 1,5 тыс. кв. м.