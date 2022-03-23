РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. Почти 2,7 тыс. жителей подмосковного Красногорска коснется индексация социальной пенсии на 8,6% с 1 апреля, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

«Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 8,6%. Отмечу, что социальную пенсию получают граждане, потерявшие кормильца или с инвалидностью, у которых нет трудового стажа или недостаточно баллов», – написал Волков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что социальную пенсию назначают жителям, которым не хватает трудового стажа для получения страховой пенсии по возрасту. В этом случае пособие назначают на 5 лет позднее.

«В нашем округе новая мера поддержки коснется 2667 красногорцев», – заключил Волков.