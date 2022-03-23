РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Жители ряда домов на улице 60 лет Победы в поселке Октябрьский Люберец пожаловались на слабый напор воды и низкое качество водоснабжения, сообщили «РИАМО в Люберцах» в Единой диспетчерской службе ЖКХ округа.

Понижение качества водоснабжения возможно из-за небольшого технологического сбоя на водозаборном узле. После восстановительных работ жители могли наблюдать желтый и коричневый цвета воды.

В ЕДС ЖКХ Люберец добавили, что сейчас все работает в плановом режиме.