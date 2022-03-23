РИАМО - 23 мар. Медики скорой помощи доставили в больницу молодого человека 1999 года рождения с проникающим колото-резаным ранением из квартиры дома на улице Николаева в Электростали, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали по подозрению в совершении преступления мужчину 1986 года рождения. Нападение было совершено в ходе конфликта при распитии алкоголя.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».