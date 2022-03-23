РИАМО - 23 мар. Столичное правительство выделило 350 млн рублей в виде гранта на увеличение производства свежих салатов и иных зеленых культур для компании «РусЭко», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующий документ подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

«РусЭко» является владельцем первого и пока единственного промышленного агрокомплекса в пределах МКАД. Вертикальная ферма находится на Каширском шоссе в зданиях бывшей табачной фабрики «Лиггетт-Дукат».

Это предприятие полного цикла, который включает посев семян, выращивание, сбор урожая, упаковку и доставку. Цикл выращивания проводится на ферме непрерывно.

На данной ферме выращивают мелколистовые салаты, пряные травы и микрозелень. Микрозелень там растет до 7 дней, салаты – порядка 30 дней.

Для выращивания зелени используется гидропонный метод: без пестицидов и других ядохимикатов. Зелень растет благодаря стерильным условиям, а сорняки и вредители там отсутствуют в принципе. Для растений применяют только органические удобрения, вместо почвы используют искусственный грунт.

На ферме есть своя лаборатория, контролирующая качество продукции. Также она ведет разработки прогрессивных технологий производства, в том числе занимается селекцией семян. Объем неперерабатываемых отходов на производстве сведен к минимуму.

Текущий объем производства зелени на вертикальной ферме составляет до 25 т ежемесячно.

Выделенный городом грант ферма использует для увеличения своих мощностей в 4 раза. Тогда она сможет производить до 100 т продукции в месяц и потенциально заместить выпадающие объемы импорта зелени.

Данное решение является частью пакета мер городского правительства по стабилизации экономики мегаполиса в условиях санкций.